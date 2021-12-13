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Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок Мутбин

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 20:40
Весь мир
Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок Мутбин
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Дамаск, 13 декабря. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ) накануне провели гуманитарную акцию в населенном пункте Мутбин, который расположен в сирийской провинции Деръа.

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок Мутбин
Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

В ходе мероприятия местным жителям было роздано более 500 продуктовых наборов, общий вес которых превышает 4 тонны. Сообщается, что помощь получили более 300 семей. В состав гумпомощи входят товары первой необходимости — рис, сахар, растительное масло, а также ряд бытовых предметов.

Кроме того, всем нуждающимся была оказана профессиональная медицинская помощь. Для этих целей в поселок приехал многопрофильный врач.

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок Мутбин
Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Подобные акции ЦПВС РФ организовывает в сирийских провинциях регулярно. Так, в середине ноября российские специалисты передали больнице города Бусра, расположенного в провинции Деръа, большую партию жизненно важных медикаментов. А в начале декабря гуманитарная помощь оказывалась жителям соседней Эс-Сувейды.

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россия сирия гумпомощь цпвс рф
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