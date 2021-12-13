Энергетический кризис привел к остановке крупного предприятия в Эстонии

Кунда, 13 декабря. Высокие ценники на электричество спровоцировали заморозку производства на одном из наиболее крупных эстонских предприятий, пишет издание ERR.ee.

Целлюлозный завод корпорации Estonian Cell, расположенный в городе Кунда, временно не работает, так как это не позволяют делать экстремальные ценники на электроэнергию.

Известно, что менеджмент компании уже направил свою просьбу урегулировать ситуацию председателю эстонского правительства Кае Каллас. Руководство желает найти эффективный способ реабилитации своей конкурентоспособности.

«У нас нет возможности переложить на потребителей на различных континентах повышение местных цен на сырье и ресурсы. Поэтому мы ищем решения, как справиться с этим (хотелось бы надеяться, что временным) кризисом», — отмечается в обращении Estonian Cell.

Представители фирмы выступили за отмену сбора на «зеленую» энергию, а также плату за газификацию и предоставление электричества с обратной силой, чтобы восстановить свои позиции.

Согласно данным торговой платформы Nord Pool, электричество за последнее время рекордно подскочило в цене во всех странах Прибалтики, включая, помимо Эстонии, Латвию и Литву.

Предприятие Estonian Cell открылось в 2006 году. Инвестиции в целлюлозный завод достигают 200 млн евро. Данная фабрика работает исключительно на внешние поставки: порядка 75% продукции экспортируется в другие европейские страны, а 25% целлюлозы везут в Азию. Экспортный объем равняется примерно 80 млн евро в год.

Последнее время температура воздуха находится строго ниже средних значений на территории Европы. Нетрадиционные для начала декабря морозы подогрели стоимость местного электричества, которое теперь продается по 200 евро за мегаватт.