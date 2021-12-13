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Жители России третий месяц подряд оформляют рекордное число кредиток

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Экономика
Жители России третий месяц подряд оформляют рекордное число кредиток
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 декабря. Российские банки в ноябре 2021 года выдали 1,8 млн кредитных карт. Такие данные содержатся в сообщении Объединенного кредитного бюро («Кредистории»).

Эта сумма на 3% превысила октябрьский результат, а также оказалась на 68% больше, чем за ноябрь минувшего года.

Таким образом, россияне третий месяц подряд устанавливают рекорд по числу открытых за один месяц кредитных карт, отметили в ОКБ. Предыдущий рекорд был установлен в октябре, когда банки выдали населению 1,75 млн кредиток, а предыдущий — в сентябре (1,56 млн карт).

Среди 30 регионов, где граждане оформили за ноябрь наибольшее количество кредитных карт, самый заметный рост по отношению к ноябрю 2020 годабыл зафиксирован в Иркутской области (на 79%), Ставропольском (84%) и Пермском (91%) краях, а наименьший — в Тюменской (48%), Новосибирской (46%) областях и в Петербурге (42%). В Москве рост выдачи кредитных карт оказался немного меньшего среднего по стране (62%).

Банки в РФ увеличили объем предложения кредитных карт с повышенным льготным периодом. Многие финансовые компании не берут с клиентов проценты по четыре месяца.

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Все новости / Экономика / Жители России третий месяц подряд оформляют рекордное число кредиток
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