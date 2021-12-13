Глава евродипломатии Боррель: ЕС нацелен на сдерживание агрессии в отношении Украины

Брюссель, 13 декабря. Евросоюз готовится к худшему, но надеется на лучшее в ситуации вокруг Украины, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. По его словам, именно поэтому Брюссель нацелен на «сдерживание агрессии» против Украины, а не на противодействие ей.

«Я понимаю положение украинцев, в такой ситуации надо готовится к худшему, но надеяться на лучшее. Поэтому ЕС сейчас находится в режиме сдерживания, стремясь предотвратить кризис, начало любых военных действий. Прежде чем готовиться к организации военного ответа украинцев, мы должна предотвратить и надеяться на лучшее», — подчеркнул Боррель.

Ранее глава России Владимир Путин заявил о необходимости начать переговоры для выработки шагов, исключающих продвижение НАТО на восток. Пресс-служба Кремля сообщила, что об этом российский лидер сообщил в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передала Национальная служба новостей.

Помимо этого, член Совфеда Ольга Ковитиди отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева пойти на уступки в отношениях с Москвой при наличии встречных шагов с российской стороны. Крымский сенатор обратила внимание на международные обязательства страны, которые, по ее мнению, Украина нарушает сближением с Альянсом.