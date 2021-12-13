Петербург вечером 13 декабря вышли убирать от снега всего 48 единиц техники

Снегопад 13 декабря в Санкт-Петербурге вызвал серьезные заторы как на основных городских транспортных артериях, так и на маленьких улочках. Вместе с тем, согласно данным онлайн-карты Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, город отнюдь не переполнен снегоуборочной техникой. По состоянию на 20:00 по московскому времени 13 декабря на его дорогах задействовано всего 48 таких транспортных единиц, а в таких районах, как Адмиралтейский, Калининский, Красногвардейский и Петродворцовый, снег не убирается вообще.

ut.kb.gov.spb.ru / Комитет по благоустройству уборочная техника г. Санкт-Петербург

Пользователи социальной сети «ВКонтакте», проживающие в Санкт-Петербурге, выразили свое возмущение бездействием коммунальщиков.

«Где опять техника?! В Калининском районе ни одной машины не видела. Снег сгребен в высоченные горы и не вывезен, правда, около домов мигранты лопатами все подгребают!» — поделилась Нина О. в комментариях под одним из постов в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

В своем мнении женщина не одинока: другим петербуржцам также не пришелся по вкусу «пофигизм», с которым относятся ответственные за уборку городу лица к своим обязанностям.

Невские Новости / Тильда Котлинская

«На одни и те же грабли наступают! Это такое неуважение к народу или что?! Мол, вы возмущайтесь сколько хотите, а мы как плевали на вас, так и будем певать. Так что ли?» — возмутился Анатолий М.

ФАН продолжает следить за ситуацией на дорогах и мониторить попытки городской администрации навести на них порядок. В настоящий момент вынуждены отметить, что особого старания она не прилагает.

Ранее житель Санкт-Петербурга Елена С. заявила ФАН, что Смольный использует снегоуборочную технику только во время парадов на Дворцовой площади.