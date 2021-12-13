Политолог Самонкин заявил о создании нового террористического хаба в Ливии

Запад и, в частности, Турция всячески препятствуют проведению президентских выборов в Ливии и стремятся сорвать избирательный процесс, превратив государство в террористический хаб. Об этом ФАН заявил политолог Юрий Самонкин.

Так эксперт прокомментировал недавние сообщения о переброске группы афганских наемников на подконтрольную Анкаре авиабазу Аль-Ватыя под Триполи. Доставка осуществлялась самолетом белорусской частной авиакомпании, которую связывают с лидером одноименного ливийского бандформирования Абд аль-Рауфом Каррой.

При этом в Турции продолжают уверять, что поддерживают мирное урегулирование и постепенно выводят подконтрольные силы и наемников. В это же время руководство республики через ангажированные СМИ и лояльных политиков распространяют вбросы о присутствии в Ливии «ЧВК Вагнера», доказательства чему не приводятся. Более того, данные утверждения неоднократно опровергал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По мнению Юрия Самонкина, Запад и Турция преследуют в североафриканской стране собственные интересы, которые связаны в первую очередь с природными ресурсами. Для этого США в 2011 году организовали военную интервенцию и разрушили государственность Ливии, что превратило ее из богатой державы в зону нестабильности.

«Ливия превратилась в рассадник терроризма. И вот сейчас, когда в Афганистане к власти пришел Талибан1 (запрещен в РФ), переброска из этой страны боевиков в Ливию кажется очевидным решением. Все это делается не случайно, а перед предстоящими президентскими выборами», — сказал он.

По словам эксперта, Запад и, в частности, Турция, пытаются сорвать избирательный процесс. Им невыгодно, чтобы в Ливии образовалась единая официальная власть, которая способна разрешить кризис в стране и создать новый политический строй.

«Им выгодно государство, которое фактически существует только на бумаге, а на деле полностью охвачено хаосом, гражданским конфликтом, где нарушаются права человека и сохраняется экономическая анархия. Они под лозунги о защите демократических ценностей и прав человека продолжают грабить природные богатства Ливии», — добавил Самонкин.

Политолог подчеркнул, что Турция исторически относилась к странам Африки воинственно и агрессивно. Анкара рассматривает государства континента не как равноправных партнеров, с которыми можно развивать дружественные отношения и получать общую экономическую выгоду, а как колонии.

«И вот такой неоколониализм мы наблюдаем сейчас, в XXI веке, на примере агрессии Запада, США, Великобритании и Турции. Их задача сейчас — сорвать избирательный процесс, чтобы не допустить восстановления государства, а также превратить его в террористический хаб на севере Африки», — подытожил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.