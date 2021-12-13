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Сергей Бугаев о режиссере «Ассы» Соловьеве: Он был человеком невероятным
Общество
Сергей Бугаев о режиссере «Ассы» Соловьеве: Он был человеком невероятным
Федеральное агентство новостей  / 

Кинорежиссер Сергей Соловьев до конца дней был абсолютно творческим человеком, умеющим подмечать простые вещи в суете наших дней. Об этом ФАН рассказал художник, музыкант и актер Сергей «Африка» Бугаев, сыгравший главную роль в культовой картине «Асса» 1987 года.

Как сообщил РЕН ТВ, советский деятель искусства скончался в Москве на 78-м году жизни. Об его уходе собеседник ФАН узнал буквально за несколько минут до разговора и признался, что пока даже не пришел в себя. По его словам, Сергей Соловьев довольно долго и тяжело болел, однако близкие и друзья режиссера надеялись на улучшение его здоровья.

«Конечно, историй, которые нас с ним связывают, очень много. Просто у меня пока еще нет понимания, я с вами первыми беседую, и у меня вместе с этим появляется осознание. В таких ситуациях самое сложное, что ты этого человека уже не увидишь и не услышишь. В последние разы, когда я к нему приходил, он с огромной радостью, но, конечно, с трудом вставал с постели и дико веселился. Я старался как можно радостнее перед ним плясать, танцевал вприсядку и рассказывал обо всем, что происходит с нашими друзьями. Он очень искреннее радовался, — вспоминает Сергей Бугаев. — Я дико скорблю, и это действительно для меня абсолютно невосполнимая утрата. Для меня исчез один из важнейших собеседников — были некоторые вещи, прежде всего кино, которые я мог обсудить только с ним. Земля ему пухом».

Сергей Бугаев о режиссере «Ассы» Соловьеве: Он был человеком невероятным
Global Look Press / Nadezhda Lebedeva/Russian Look

До конца своих дней Сергей Соловьев оставался абсолютно творческим человеком и настоящим художником: по договоренности с Сергеем Бугаевым он даже планировал готовить постановку в одном из московских театров. Такая преданность искусству, наверное, неудивительна — режиссер, как никто, умел подмечать простые и размеренные фрагменты жизни в вечно суетливых буднях жителей столицы.

«Он был человеком невероятным. И хочу сказать, что его роль в нашем искусстве, в культуре России всеми ощутима, и она огромна. Люди, с которыми он всю жизнь взаимодействует — это действительно выдающиеся деятели нашей культуры. Я безумно рад, что жизнь меня с ним столкнула и мне посчастливилось с ним совершить, я бы не побоялся этого слова, своего рода культурную революцию в виде кинофильма «Асса». Он отнесся к взаимодействию с молодым поколением художников, которыми мы тогда были, с огромным уважением. И воспринимал всех нас — Сергея Курехина, Тимура Новикова, Виктора Цоя — как равных, что для нас было очень важно, — рассказывает исполнитель главной роли. — Мы, конечно, вспоминаем эту волшебную работу, когда Говорухин, Цой, все съехались благодаря Соловьеву. Собственно говоря, это был достаточно смелый проект: сейчас очень сложно объяснять, что значит снимать материал подобного рода в СССР, где по-прежнему доминировала социалистическая идеология. По большому счету, это была система взаимодействия двух поколений, которые были борцами за свободу слова и свободу в творчестве. Это то, что нас с ними сближало».

Сергей Бугаев о режиссере «Ассы» Соловьеве: Он был человеком невероятным
Кадр из фильма «Асса» /

Кинорежиссер Сергей Соловьев известен российскому зрителю не только по фильму «Асса». В числе его работ такие эталонные ленты, как «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Сто дней после детства», «Станционный смотритель». О причинах и обстоятельствах смерти деятеля культуры пока не уточняется; дата и место прощания с Соловьевым станут известны позже.

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Все новости / Общество / Сергей Бугаев о режиссере «Ассы» Соловьеве: Он был человеком невероятным
сергей бугаев режиссер сергей соловьев российское кино
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