Украинцы обрадовались предупреждению финского генерала насчет России

Киев, 13 декабря. Украинцы в большинстве своем неожиданно для власти и подконтрольных ей СМИ отреагировали на явно запоздалый антироссийский выпад финского генерала.

Командующий оборонительными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен действительно опоздал к началу и даже к завершению мощной информационной кампании ЕС и США, основанной на выдуманной угрозе нападения на Украину. Весь коллективный запад еще неделю назад активно форсировал фантазию о войсках РФ у границ Украины, готовых «вот-вот напасть». После переговоров президентов РФ и США, кампанию свернули за ненадобностью, лишний раз подтвердив, для чего она на самом деле затевалась.

Финский генерал Тимо Кивинен, по всей видимости, не был посвящен в истинную подоплеку этой кампании и вообще слишком поздно обратил на нее внимание. По-другому и не объяснишь его решение подключиться к ней чуть ли не через неделю после того, как страсти вокруг «вторжения» утихли. Накануне Кивинен на полном серьезе заявил, что разведка ему доложила о мощной концентрации войск у границ Украины. Мало того, та же разведка даже выяснила, что «нападение» должно произойти в конце января (основные тезисы крупнейших западных СМИ двухнедельной давности).

Федеральное агентство новостей /

В Финляндии прокол генерала практически не заметили. Зато его запоздалый антироссийский выпад вызвал бурный ажиотаж в украинском сегменте социальных сетей. Если власть «новой угрозой» хотела подогреть русофобские настроения и страхи среди населения, то на Банковой прогадали. Украинцы в большинстве своем неожиданно отреагировали на предупреждение финского генерала, обрадовавшись выдуманному наступлению.

«Если и поверить в эту чушь, то это будет не война, а освобождение Украины. И это радостная новость для всех нас»; «Все европейские страны знают — когда, а сама Россия не в курсе»; «Удивительно, как всем им хочется, чтобы РФ влезла в войну»; «Мне кажется, это все не пустая болтовня, что-то они стройно заговорили. У Украины тупик по Минским и выполнять не собираются, и других вариантов мирного решения нет. А Зеленский несколько лет уже говорит, что либо Минскими, либо военным путем. Мне кажется, они собрали достаточные силы, чтобы один Донбасс не справился, но понимают, что встретит их не один Донбасс, и не только они понимают это, а все, кто сейчас говорят про «нападение России». Судя по всему, ВСУ планируют наступление на Донбасс и, возможно, определились с датами, а вот эти Финляндии и Госдепы тоже знают все планы эти и даты и сейчас подготавливают почву, чтобы по своим СМИ начать обвинять Россию в нападении на перешедших в атаку карателей»; «А могут ли страны-члены НАТО дать календарь вторжений на 2022 год»; «Наконец, и он прочитал немецкую газетенку. Там и планы конной атаки начерчены», — посмеялись над медленной реакцией финского генерала украинские пользователи.

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