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Правительство РФ расширит поддержку газомоторного транспорта

Экономика
Правительство РФ расширит поддержку газомоторного транспорта
Prt Scr youtube.com  /  Разборщик

Москва, 13 декабря. Федеральное правительство расширит меры поддержки газомоторного транспорта. Вице-премьер Юрий Борисов попросил Минтранс и Минэнерго подготовить аргументы в пользу дополнительного субсидирования рынка газомоторных автомобилей.

По словам Борисова, создаваемая в России инфраструктура газовых заправок остается невостребованной. Однако «Газпром» направляет 35 млрд рублей на их строительство, указал вице-премьер. Он считает, что государство должно помочь компании компенсацией инвестиций.

Газомоторный парк увеличился в России за последние три года почти в полтора раза — с 93 тысяч до 277 тысяч машин. Также выросло и число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций — с 298 до 650 штук. Продажи газомоторного топлива, в свою очередь, повысились с 560 млн кубометров до 1,3 млрд кубометров в год.

Автоэксперт Дмитрий Славнов ранее рассказал о деталях новой транспортной стратегии. По его мнению, водителям не стоит бояться требований экологичности машин, поскольку их в России не так много.

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Все новости / Экономика / Правительство РФ расширит поддержку газомоторного транспорта
газ автомобили правительство рф борисов
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