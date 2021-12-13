ВМС США перебросили поврежденную в Южно-Китайском море подлодку Connecticut в Сан-Диего

Вашингтон, 13 декабря. Подлодка USS Connecticut американских ВМС, которая недавно была повреждена в результате столкновения с подводной горой, прибыла на морскую базу в Сан-Диего.

По имеющейся информации, субмарина совершила переход в надводном положении с базы на острове Гуам, расположенного в западной части Тихого океана, где она находилась после инцидента в Южно-Китайском море. Отмечается, что у подлодки разрушена носовая часть. Предполагается, что USS Connecticut пробудет какое-то время в Сан-Диего, после чего она отправится на верфь в Пьюджет-Саунд для ремонта.

Ранее телеканал RT сообщал, что инцидент с американской атомной подлодкой стал следствием ошибок, допущенных ее главным гидроакустиком во время похода. После случившегося минобороны Китая призвало США свернуть все военные операции в регионе.