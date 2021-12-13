Председатель Национальной Ассамблеи ЦАР Симплис Матье Саранджи оценил фотографии, представленные на выставке, посвященной сотрудничеству Москвы и Банги. Экспозиция под названием «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда» открылась в столице России.

Глава Нацсобрания оценил снимки и заметил, что Россия сыграла важнейшую роль в жизни Центральноафриканской Республики. Благодаря усилиям и поддержке отечественных специалистов страна, наконец, обрела долгожданный мир.

Москва не отвернулась от союзника даже в самые тяжелые для жителей ЦАР времена. За последний год республика сделала столько, сколько не было реализовано за прошедшие тридцать лет, доказав всему миру, что это свободное государство.

Главные герои представленных на выставке фотографий — это люди, которые устали от гражданской войны и последовавшего за ней кризиса безопасности. Теперь они получили долгожданную возможность жить, не опасаясь нападения радикалов.

Председатель Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Матье Саранджи признался, что фото вызывают у него одновременно чувство ностальгии и гордости.

«Все фотографии здесь хорошо распределены, они мне очень нравятся. Но те, что привлекли больше всего, свидетельствуют о солидарности между Россией и ЦАР. На этих кадрах виден эффект от присутствия российских инструкторов. Они внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны, а главное — помогли решить проблемы безопасности. Когда я вижу радостных центральноафриканцев, то понимаю, что все благодаря присутствию россиян в ЦАР», — признался Саранджи.

Высокопоставленный гость также добавил, что люди в его стране соскучились по простым вещам. Они хотят гулять, работать, безопасно перемещаться между городами и деревнями. Все это стало возможным благодаря работе отечественных специалистов.

Однако полностью восстановиться после кризиса ЦАР мешают решения, исходящие со стороны коллективного Запада и Организации Объединенных Наций. Запрет Совбеза ООН на ввоз военной техники мешает модернизации армии и укреплению национальной безопасности.

«Оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР мешает развитию нашей страны и вооруженных сил. Но речь идет не только об ограничениях. У нас есть оружие, но нет возможности развертывать войска на нашей территории так, как мы того хотим. Потому что в первую очередь нужно просить разрешения у руководства миссии ООН (МИНУСКА), чтобы дислоцировать в определенных местах бойцов правительственной армии», — рассказал политик.

По словам Саранджи, консультативная помощь российских инструкторов стала решающей в победе правительственных сил во время наступления конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» на Банги. Сейчас военнослужащие, полицейские и жандармы продолжают обучение у специалистов из РФ. Страна становится сильнее, а люди счастливее.

«Народ ЦАР, центральноафриканцы, которые нас избрали, которые дали нам право председательства в национальной ассамблее, они нам звонят со всей страны и говорят: «Мы долго страдали, но благодаря присутствию российских инструкторов в ЦАР, мы наконец-то начинаем жить по-настоящему, жить в радость на земле наших предков». Вот, что я хотел бы сказать», — заключил глава Нацсобрания.

Выставка «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда» открыта для посещения с 13 по 15 декабря 2021 года, с 11.00 до 18.00. Найти ее можно в центре Москвы по адресу 1-й Кадашевский переулок, дом 10, строение 1.