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Путин стал самой упоминаемой персоной года в российских СМИ

Общество
Путин стал самой упоминаемой персоной года в российских СМИ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин оказался самой упоминаемой персоной в российских СМИ по итогам 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия».

Специалисты проанализировали количество упоминаний различных публичных персон в отечественных СМИ. Первое место в рейтинге занял глава государства. В тройку лидеров по упоминаемости также вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По данным исследования, медиаиндекс Путина достигает 32,7 млн, Пескова — 7,3 млн, Мишустина — 5,5 млн. Данный показатель демонстрирует уровень качественного состояния информационного поля, которое формируется СМИ вокруг человека, передает ТАСС.

Ранее американский журнал Time поместил бизнесмена Илона Маска на обложку как Человека года. Данный статус ему присвоили за экстраординарное влияние на жизнь на планете.

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