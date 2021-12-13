Путин стал самой упоминаемой персоной года в российских СМИ

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин оказался самой упоминаемой персоной в российских СМИ по итогам 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия».

Специалисты проанализировали количество упоминаний различных публичных персон в отечественных СМИ. Первое место в рейтинге занял глава государства. В тройку лидеров по упоминаемости также вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По данным исследования, медиаиндекс Путина достигает 32,7 млн, Пескова — 7,3 млн, Мишустина — 5,5 млн. Данный показатель демонстрирует уровень качественного состояния информационного поля, которое формируется СМИ вокруг человека, передает ТАСС.

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