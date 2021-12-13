Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 20:23
20:22
Политика
Глава евродипломатии Боррель: ЕС нацелен на сдерживание агрессии в отношении Украины
20:22
Происшествия
Охотник на педофилов в Британии перепутал адреса и устроил погром в доме старушки
20:20
Политика
Украинцы обрадовались предупреждению финского генерала насчет России
20:17
Общество
Регулярное употребление гранатового сока способствует нормализации давления
20:16
Экономика
Правительство РФ расширит поддержку газомоторного транспорта
20:16
Экономика
Финансисты перечислили важные факторы давления на российский рубль
20:15
Политика
«Об интересах Германии речи не идет»: глава МИД ФРГ Анналена Бербок защищает позиции США
20:13
Армия
ВМС США перебросили поврежденную в Южно-Китайском море подлодку Connecticut в Сан-Диего
20:12
Общество
Интервалы движения поездов увеличены на красной ветке петербургского метро
20:11
Общество
Штрафы за некачественную уборку снега в Петербурге превысили 2 млн рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Sohu: пилоту НАТО понадобилась психологическая реабилитация после встречи с Су-30

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 20:03
Армия
Sohu: пилоту НАТО понадобилась психологическая реабилитация после встречи с Су-30
wikipedia.org

Пекин, 13 декабря. Пилоты самолетов НАТО стали чаще обращаться за помощью к психологам после встреч с российскими истребителями в небе, пишет китайское издание Sohu.

В публикации говорится, что не так давно пилот истребителя F-35 в ходе учений НАТО встретился с российским Су-30 в небе над Балтийским морем. Боевая машина ВКС РФ совершила несколько маневров, которые не на шутку напугали иностранного военного, передает «ПолитРоссия».

«Западные военные довольно часто жалуются на смелые маневры российской авиации. Однако мало кто мог подумать, какие душевные страдания скрываются за этими жалобами со стороны НАТО и Пентагона», — говорится в статье.

После учений пилоту НАТО понадобилась психологическая реабилитация. Летчика отправили на «лечение», а также временно отстранили от полетов. Примечательно, что Су-30 во время встречи с F-35 выполнил обычные для такой ситуации маневры, которые не угрожали оппоненту.

В Китае полагают, что впечатлительность западных военных обусловлена особенностями менталитета. Военнослужащие НАТО не привыкли оказываться в действительно жестких ситуациях и плохо приспособлены к стрессам.

Ранее сообщалось, что российские истребители заставили экипажи самолетов ВВС США понервничать во время полета над акваторией Черного моря. Западных военных обескуражила реакция России на их появление у границ страны.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Sohu: пилоту НАТО понадобилась психологическая реабилитация после встречи с Су-30
самолет нато вкс рф су-30
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать