Sohu: пилоту НАТО понадобилась психологическая реабилитация после встречи с Су-30

Пекин, 13 декабря. Пилоты самолетов НАТО стали чаще обращаться за помощью к психологам после встреч с российскими истребителями в небе, пишет китайское издание Sohu.

В публикации говорится, что не так давно пилот истребителя F-35 в ходе учений НАТО встретился с российским Су-30 в небе над Балтийским морем. Боевая машина ВКС РФ совершила несколько маневров, которые не на шутку напугали иностранного военного, передает «ПолитРоссия».

«Западные военные довольно часто жалуются на смелые маневры российской авиации. Однако мало кто мог подумать, какие душевные страдания скрываются за этими жалобами со стороны НАТО и Пентагона», — говорится в статье.

После учений пилоту НАТО понадобилась психологическая реабилитация. Летчика отправили на «лечение», а также временно отстранили от полетов. Примечательно, что Су-30 во время встречи с F-35 выполнил обычные для такой ситуации маневры, которые не угрожали оппоненту.

В Китае полагают, что впечатлительность западных военных обусловлена особенностями менталитета. Военнослужащие НАТО не привыкли оказываться в действительно жестких ситуациях и плохо приспособлены к стрессам.

Ранее сообщалось, что российские истребители заставили экипажи самолетов ВВС США понервничать во время полета над акваторией Черного моря. Западных военных обескуражила реакция России на их появление у границ страны.