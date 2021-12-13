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Водитель получил травмы при обрушении фасада здания на его иномарку

Происшествия

В Саратове подрядчик допустил ошибку при сносе здания, что привело к обрушению стены прямо на стоящие на светофоре автомобили.

ЧП произошло в Саратове на улице Рахова недалеко от пересечения с улицей Большой Казачьей.

Автомобили стояли на перекрестке в ожидании зеленого света, как на них неожиданно рухнула стена здания дома №130.

Больше всего досталось автомобилю KIA Sportage и его водителю. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и был отправлен в больницу.

Также был поврежден обломками стоящий следом пикап Mitsubishi L200.

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Все новости / Происшествия / Водитель получил травмы при обрушении фасада здания на его иномарку
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