Водитель получил травмы при обрушении фасада здания на его иномарку

В Саратове подрядчик допустил ошибку при сносе здания, что привело к обрушению стены прямо на стоящие на светофоре автомобили.

ЧП произошло в Саратове на улице Рахова недалеко от пересечения с улицей Большой Казачьей.

Автомобили стояли на перекрестке в ожидании зеленого света, как на них неожиданно рухнула стена здания дома №130.

Больше всего досталось автомобилю KIA Sportage и его водителю. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и был отправлен в больницу.

Также был поврежден обломками стоящий следом пикап Mitsubishi L200.