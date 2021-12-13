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В КНР заявили о массовом производстве истребителей J-20 с двигателями WS-10

Армия
В КНР заявили о массовом производстве истребителей J-20 с двигателями WS-10
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Пекин, 13 декабря. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая начали пополняться истребителями пятого поколения J-20 с двигателями собственной разработки WS-10.

Согласно ряду китайских СМИ, авиастроительная корпорация AVIC Chengfei смогла добиться рекордных темпов производства этих самолетов. При этом воздушные средства из состава новой партии оснащены китайскими модернизированными двигателями WS-10 (Taihang-10), серийная сборка которых началась в феврале 2021 года.

Тогда же в Китае было заявлено, что до конца текущего года J-20 с установками WS-10 вместо российских Ал-31Ф начнут массово поступать на вооружение ВВС НОАК. Отмечается, что в последней версии двигатель Taihang-10 имеет тягу до 140 кН.

Ранее сообщалось, что Shanghai Media показало на видео полет двухместного китайского истребителя-невидимки J-20. Представители компании заявили, что обнародованный видеоматериал дает миру представление о новом варианте китайского стелс-самолета.

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китай истребитель вооружение двигатель j-20
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