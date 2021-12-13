Морская пехота ЮВО провела боевые маневры с бронетехникой в Дагестане

Махачкала, 13 декабря. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии РФ приступили к боевым маневрам на полигоне Аданак в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Представители округа отметили, что военнослужащие успешно поразили мишени из орудий бронетранспортеров БТР-82А и БТР-70М. В ходе маневров морпехи вели огонь из автоматов, гранатометов, а также ручных пулеметов.

Во время учений командиры отделений отработали задачи по управлению подразделениями, а водители-механики сдали нормативы по проходу бронетехники по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.

По данным пресс-службы Южного военного округа, в мероприятии приняли участие более 1500 военнослужащих подразделений морской пехоты Каспийской флотилии и более 100 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что танкисты ЮВО завершили огневые учения в полевых условиях. Во время маневров военнослужащие задействовали пушки танков Т-90А и Т-72Б3 с применением штатных боеприпасов, пишет RT.