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Путин назвал дискриминацией политику Украины в отношении русскоязычного населения

Политика
Путин назвал дискриминацией политику Украины в отношении русскоязычного населения
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон затронули тему проводимой Украиной политики дискриминации русскоязычного населения во время телефонных переговоров, сообщила пресс-служба Кремля.

Агентство Bloomberg сообщало, что британский премьер провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации.

«Обращено внимание и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения», — сказано в сообщении Кремля.

Помимо этого, Путин в ходе диалога с премьер-министром Великобритании рассказал, что политика Киева направлена на срыв Минских соглашений. Джонсон со своей стороны выразил обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск около границ государства, сообщала Национальная служба новостей.

Ранее политический консультант Владимир Грановский рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский боится встречи с российским коллегой из-за неуверенности в себе. Таким образом эксперт прокомментировал неспособность Зеленского встретиться с Путиным.

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Все новости / Политика / Путин назвал дискриминацией политику Украины в отношении русскоязычного населения
украина путин джонсон
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