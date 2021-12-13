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Повторная жеребьевка ЛЧ вновь свела «Челси» и «Лилль» друг против друга

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 19:44
Спорт
Повторная жеребьевка ЛЧ вновь свела «Челси» и «Лилль» друг против друга
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Ньон, 13 декабря. УЕФА завершил повторную жеребьевку матчей плей-офф Лиги чемпионов. По ее итогам повторилась лишь одна пара. Лондонский «Челси» все-таки сыграет с французским «Лиллем».

После новой жеребьевки «Зальцбург» сыграет с «Баварией», «Спортинг» встретится с «Манчестер Сити», «Бенфика» примет «Аякс», а «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».

В 1/8 финала ЛЧ также образовалась пара «Вильярреал» — «Ювентус». Футболистов «Интера» ждет матч с «Ливерпулем», а «ПСЖ» сразится с «Реалом».

Ранее УЕФА аннулировал результаты первой жеребьевки матчей плей-офф ЛЧ после технической ошибки. Церемония, которая проходила 13 декабря, была проведена повторно в этот же день.

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