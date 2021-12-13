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Лукашенко направил соболезнования пострадавшим от торнадо американцам в штате Кентукки

Политика
Лукашенко направил соболезнования пострадавшим от торнадо американцам в штате Кентукки
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 13 декабря. Белорусский президент Александр Лукашенко направил соболезнования американскому народу в связи с жертвами торнадо, обрушившегося на штат Кентукки, сообщили в пресс-службе главы государства.

От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко направил людям гражданам Соединенных Штатов слова поддержки. Он искренне пожелал всем пострадавшим от природного катаклизма скорого преодоления последствий торнадо и возвращения к обычному укладу жизни.

«С чувством большой скорби в Республике Беларусь узнали о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных торнадо, который обрушился на Кентукки и ряд других штатов США», — сказано в послании Лукашенко.

Ранее губернатор штата Энди Бешар рассказал, что минимум около 50 человек погибли в результате разбушевавшейся стихии на юго-западе Кентукки. Однако он считает, что реальное число жертв может быть от 70 до 100 человек, сообщала Национальная служба новостей.

Помимо этого, журналисты немецкого издания RND заявили, что президент России Владимир Путин сделал примечательный жест на фоне разрушительных природных катаклизмов в США. По их словам, на фоне трагедии глава государства пошел на серьезный шаг и выразил соболезнования жителям пострадавших от торнадо регионов.

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Все новости / Политика / Лукашенко направил соболезнования пострадавшим от торнадо американцам в штате Кентукки
сша белоруссия лукашенко
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