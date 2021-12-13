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Ростех выполнил первый экспортный контракт на поставку пистолета «Аспид»

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 19:40
Армия
Ростех выполнил первый экспортный контракт на поставку пистолета «Аспид»
Prt Scr youtube.com

Москва, 13 декабря. Ростех выполнил первый экспортный контракт на поставку российского спортивного пистолета нового поколения РГ120 «Аспид».

В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) рассказали, что новый пистолет можно использовать в стандартном классе практической стрельбы, а его модификацию РГ120-1 с коллиматорным прицелом – в облегченном. Отмечается, что модифицированная версия «Аспида» не имеет наружного флажка предохранителя, а также снабжена местом крепления прицела.

Пистолет «Аспид» является гражданской модификаций армейского самозарядного 9-мм пистолета «Удав». Оружие прошло сертификацию и выпускается в нескольких вариантах с магазинами различной емкости.

Ранее сообщалось, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Он заменит морально устаревший пистолет Макарова (ПМ), передает RT.

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вооружение экспорт пистолет аспид
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