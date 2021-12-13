Лидер Эстонии Карис призвал изменить процедуру проведения президентских выборов

Таллин, 13 декабря. Партиям, представленным в парламенте Эстонии, стоит внести изменения в процедуру проведения выборов президента, рассказал глава государства Алар Карис.

Заявление президента Эстонии опубликовала его пресс-служба.

«Я жду от парламентских партий свежих идей относительно изменения процедуры выборов президента», — подчеркнул Карис.

Глава Эстонии рассказывал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с лидерами девяти стран восточного крыла НАТО пообещал в случае необходимости разместить дополнительные войска Альянса в этих государствах. По его словам, американский коллега заявил о возможности ответа на любой шаг России, сообщала Национальная служба новостей.

Ранее эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявляла, что скоро в силу вступят новые рестрикции ЕС против Белоруссии. Отношения между Минском и Европой обострились на фоне миграционного кризиса.