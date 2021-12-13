Политолог Бортник увидел возможность улучшить образ Украины на фоне встречи по Донбассу

Киев, 13 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский получил возможность говорить о референдуме по Донбассу, считает политолог Руслан Бортник.

Как заявил эксперт, это стало возможным благодаря расширению дипломатических контактов в рамках «нормандского формата», а также консультации с США. Но в ситуации все не так просто. Бортник заявил, что после референдума Украину ждет непростая судьба. Дело в том, что эта идея может привести к обострению, убежден он.

По мнению Бортника, референдум может поднять образ Киева в глазах международного сообщества. Саму встречу он назвал необходимой, но это может вызвать ожесточенное сопротивление радикально настроенных кругов.

Сейчас Украина и США пытаются согласовать общий подход и алгоритмы реализации Минских соглашений, и у этого движения есть потенциал. Все потому, что точки зрения Москвы и Вашингтона во многом в этом вопросе совпадают.

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«Они скорее совпадают: и те, и другие считают, что возвращение Украине Донбасса в качестве автономии — совершенно нормальный сценарий. Обе страны федеративны, и на регионализм смотрят вполне спокойно», — заключил Руслан Бортник.

Ранее Зеленский допустил проведение прямых переговоров с Путиным по Донбассу. По его словам, вопрос не касается статуса региона.

В свою очередь в ДНР сообщили, что военные Украины разместили танки и минометы в городах и поселках Донбасса. В настоящее время в подконтрольных Киеву населенных пунктах находятся девять единиц военной техники, пишет НСН.