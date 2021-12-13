В Европе банковским клиентам впервые предложили вкладываться в альткоины

Берн, 13 декабря. Швейцарское отделение испанского банка предложило клиентам инвестировать в криптовалюту, альтернативную биткоину. Об этом пишет РБК.

Подразделение Banco Bilbao Vizcaya Argentaria в Швейцарии расширило перечень банковских услуг для своих клиентов. Теперь пользующиеся сервисами BBVA граждане Швейцарии смогут инвестировать в криптовалюту под названием Ethereum.

Согласно заверениям представителей финансовой компании, еще ни один из банков ЕС не предоставлял такие услуги по альткоинам. Отмечается, что теперь люди смогут свободно конвертировать эфириум в евро или американские доллары с помощью специализированного приложения.

BBVA Switzerland намеревается и дальше поэтапно развивать криптовалютное направление, так как цифровые монеты пользуются повышенной популярностью.

Клиенты BBVA в Швейцарии ранее получили такой функционал, как возможность хранения, продажи и приобретения биткоинов. Это случилось еще в начале лета. Данная кредитная организация является одной из самых крупных в Испании. Активы банка достигают 856 млрд долларов, а BBVA ведет работу на территории Венесуэлы, Колумбии, Турции, Перу, Швейцарии, а также других государств.

Криптовалюта будет официально принята в Соединенных Штатах Америки в следующем году, прогнозирует аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун. При этом он ожидает, что вместе с этим на рынок придет регулирование и «бычий» тренд.