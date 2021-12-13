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Спикер МИД Украины Николенко оправдался после слов о непогашении Киевом долга перед СССР

Политика
Спикер МИД Украины Николенко оправдался после слов о непогашении Киевом долга перед СССР
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 13 декабря. Слова президента Российской Федерации Владимира Путина о внешних долговых обязательствах Киева перед Москвой якобы не подкреплены реальными доказательствами. Об этом рассказал спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

Николенко отметил, что такие заявление можно назвать манипуляцией фактами. Он подчеркнул, что в 1994 году российская и украинская стороны подписали договор о нулевом варианте. По данным этого соглашения, Киев должен был отдать Москве в полное распоряжение свою часть в активах Советского Союза, указал дипломат.

Однако Верховная рада, по словам Николенко, до сих пор не может утвердить документ. Причиной является то, что Россия, в свою очередь, не выдала нужные для этого данные, оправдался спикер Министерства иностранных дел Украины.

«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для Российской Федерации», – передает слова Николенко Национальная служба новостей.

Ранее сообщалось, что Украина по-прежнему не вернула заграничное имущество, которое осталось после СССР, несмотря на оплату Москвой всех долгов Советского Союза. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история».

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