Политолог Рар объяснил, как новый канцлер ФРГ одним звонком сорвал блокировку «Северного потока — 2»

Берлин, 13 декабря. Канцлер ФРГ Олаф Шольц успел пресечь очередную попытку «Зеленых» заблокировать запуск российского газопровода.

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сегодня заявила, что правящая коалиция якобы не может одобрить сертификацию и соответственно запуск «Северного потока — 2», так как газопровод не соответствует законодательству Европейского союза. Никаких практичных действий, направленных на блокировку процесса сертификации «СП-2», после этого заявления, однако, не последовало.

Странную историю с выпадом лидера «Зеленых» и по совместительству главы МИД ФРГ в эфире политического ток-шоу «60 минут» объяснил немецкий политолог Александр Рар, отметив, что Бербок пока так и не удалось навредить в той или иной мере российскому газопроводу. Эксперт признал, что действительно в процессе сертификации возникла небольшая юридическая проблема.

Федеральное агентство новостей /

Юристы некоторых общественных организаций, подконтрольных партии «Зеленых» апеллируют к тому, что по германскому законодательству участок трубы, проходящий по территории ФРГ, должен принадлежать немецкой компании. Скорее всего именно на это несоответствие и ссылалась Анналена Бербок. Но эта проблема быстро решается перерегистрацией этого участка газопровода на компанию из ФРГ. Тем временем самая упрямая противница «Северного потока — 2» в правительстве не успела запустить юридические механизмы, которые действительно могли заблокировать, или в лучшем случае отсрочить на долгое время сертификацию и запуск газопровода. Бербок снова опередил новый канцлер Олаф Шольц, который одним звонком поставил ее на место. Во всяком случае после короткой беседы с ним министр иностранных дел не продолжила медийную и юридическую атаку на «СП-2» и пока закрыла эту тему.

«Олаф Шольц опередил Бербок. Нам вообще повезло с ним. У ФРГ появился новый сильный канцлер, который в традициях Брандта, в традициях Гельмута Шмидта и Шредера начинает говорить, что Германии нужен конструктивный и прагматичный подход к налаживанию отношений с Россией. Если верить СМИ, Шольц повторил прием, который он провернул в первые минуты после того, как вступил в должность канцлера. Тогда он заявил Бербок, что внешней политикой в российском направлении будут заниматься исключительно он и его команда, а не «Зеленые». Теперь ему хватило одного звонка. Сразу же после ее заявления о блокировке «СП-2» Шольц ей позвонил и напомнил о первом разговоре, по всей видимости вежливо попросив не лезть не в свои дела. Судя по тому, что Бербок затихла, а оператора газопровода не атаковали юристы, внушение Шольца оказало мощное воздействие», — раскрыл подробности конфликта в правящей коалиции Рар.

Политолог отметил, что деструктивная политика «Зеленых» еще может создать много проблем как «Северному потоку — 2», так и всей Германии в целом. Тем не менее, можно не сомневаться, что газопровод будет запущен в самом ближайшем будущем. В ином случае правительство обречет миллионы немцев на очень холодную и смертельно опасную зиму. Газовые хранилища пусты, цены на спотовых рынках зашкаливают. Блокировка «Северного потока — 2» в таких условиях станет самоубийством для Берлина. Это прекрасно понимает новый канцлер, что он в снова и подтвердил, фактически сорвав очередную попытку остановить запуск «СП-2».

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