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Политолог Рар объяснил, как новый канцлер ФРГ одним звонком сорвал блокировку «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 19:23
Экономика
Политолог Рар объяснил, как новый канцлер ФРГ одним звонком сорвал блокировку «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Andreas Gora/Keystone Press Agency

Берлин, 13 декабря. Канцлер ФРГ Олаф Шольц успел пресечь очередную попытку «Зеленых» заблокировать запуск российского газопровода.

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сегодня заявила, что правящая коалиция якобы не может одобрить сертификацию и соответственно запуск «Северного потока — 2», так как газопровод не соответствует законодательству Европейского союза. Никаких практичных действий, направленных на блокировку процесса сертификации «СП-2», после этого заявления, однако, не последовало.

Странную историю с выпадом лидера «Зеленых» и по совместительству главы МИД ФРГ в эфире политического ток-шоу «60 минут» объяснил немецкий политолог Александр Рар, отметив, что Бербок пока так и не удалось навредить в той или иной мере российскому газопроводу. Эксперт признал, что действительно в процессе сертификации возникла небольшая юридическая проблема.

Политолог Рар объяснил, как новый канцлер ФРГ одним звонком сорвал блокировку «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей /

Юристы некоторых общественных организаций, подконтрольных партии «Зеленых» апеллируют к тому, что по германскому законодательству участок трубы, проходящий по территории ФРГ, должен принадлежать немецкой компании. Скорее всего именно на это несоответствие и ссылалась Анналена Бербок. Но эта проблема быстро решается перерегистрацией этого участка газопровода на компанию из ФРГ. Тем временем самая упрямая противница «Северного потока — 2» в правительстве не успела запустить юридические механизмы, которые действительно могли заблокировать, или в лучшем случае отсрочить на долгое время сертификацию и запуск газопровода. Бербок снова опередил новый канцлер Олаф Шольц, который одним звонком поставил ее на место. Во всяком случае после короткой беседы с ним министр иностранных дел не продолжила медийную и юридическую атаку на «СП-2» и пока закрыла эту тему.

«Олаф Шольц опередил Бербок. Нам вообще повезло с ним. У ФРГ появился новый сильный канцлер, который в традициях Брандта, в традициях Гельмута Шмидта и Шредера начинает говорить, что Германии нужен конструктивный и прагматичный подход к налаживанию отношений с Россией. Если верить СМИ, Шольц повторил прием, который он провернул в первые минуты после того, как вступил в должность канцлера. Тогда он заявил Бербок, что внешней политикой в российском направлении будут заниматься исключительно он и его команда, а не «Зеленые». Теперь ему хватило одного звонка. Сразу же после ее заявления о блокировке «СП-2» Шольц ей позвонил и напомнил о первом разговоре, по всей видимости вежливо попросив не лезть не в свои дела. Судя по тому, что Бербок затихла, а оператора газопровода не атаковали юристы, внушение Шольца оказало мощное воздействие», — раскрыл подробности конфликта в правящей коалиции Рар.

Политолог отметил, что деструктивная политика «Зеленых» еще может создать много проблем как «Северному потоку — 2», так и всей Германии в целом. Тем не менее, можно не сомневаться, что газопровод будет запущен в самом ближайшем будущем. В ином случае правительство обречет миллионы немцев на очень холодную и смертельно опасную зиму. Газовые хранилища пусты, цены на спотовых рынках зашкаливают. Блокировка «Северного потока — 2» в таких условиях станет самоубийством для Берлина. Это прекрасно понимает новый канцлер, что он в снова и подтвердил, фактически сорвав очередную попытку остановить запуск «СП-2».

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Все новости / Экономика / Политолог Рар объяснил, как новый канцлер ФРГ одним звонком сорвал блокировку «Северного потока — 2»
россия германия северный поток - 2 зеленые шольц Бербок
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