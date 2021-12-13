Пьяная Волочкова послала комика Бухарова и «прошлась» по Большому театру

Москва, 13 декабря. Балерина Анастасия Волочкова вспомнила давний конфликт с руководством Большого театра и раскритиковала высокие цены на спектакли, сравнив их с поездкой на Мальдивы.

Анастасия Волочкова стала звездой шоу «Бар в большом городе». Балерина удивила гостей эпатажным поведением. Так, она послала комика Владимира Бухарова в ответ на историю о настойчивой балерине, которая приставала к артисту. Волочкова также решила пожаловаться на Большой театр. Артистка вспомнила, как оказалась в британской труппе после конфликта с бывшим руководством.

«Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать. Их директор сразу предложил мне контракт на 18 спектаклей. А Большой театр продолжают разваливать», — заявила балерина.

Волочкова также отметила ценовую политику Большого театра. По ее словам, билеты на постановку стоят по 60 тысяч — в этом случае семье придется оставить в кассе «целое состояние» ради похода на балет. Артистка подчеркнула: даже поездка на курорт обойдется в более скромную сумму.

Балерина также затронула тему личной жизни и вспомнила о коротком романе с комиком Джимом Керри. Незадолго до этого Волочкова признавалась, что кавалеры просили отказаться ради них от нижнего белья.