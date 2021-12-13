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Шойгу оценил развитие отношений между Россией и Монголией в военной сфере

Армия
Шойгу оценил развитие отношений между Россией и Монголией в военной сфере
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 13 декабря. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу провел в Москве встречу с членом Великого государственного хурала (парламента) Монголии Нямаагийном Энхболдом.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в ходе переговоров стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям между Россией и Монголией в военной сфере. Подчеркивается, что встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества между государствами.

Ранее министр обороны России прокомментировал развитие двусторонних отношений между РФ и Индий. По его словам, у военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели хорошие перспективы, передает RT.

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минобороны рф шойгу монголия
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