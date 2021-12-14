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Политолог Кот озвучил последствия «агрессивной болтовни» германских политиков в адрес Лукашенко
Политика
Политолог Кот озвучил последствия «агрессивной болтовни» германских политиков в адрес Лукашенко
Федеральное агентство новостей  / 

Возможности Александра Лукашенко относительно того, чтобы «сделать Европе больно», крайне велики. Об этом в интервью ФАН заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот.

Официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт во время брифинга заявил журналистам, что Германия не признает белорусского лидера Александра Лукашенко «легитимным президентом» республики.

«Безусловно, начинать с таких речей свою политическую карьеру может только человек, который не осознает рисков, которые несут его слова, — убежден Кот. — Как бы этот представитель правительства не исчез из публичного поля так же быстро, как и появился».

Политолог убежден, что конфронтация Германии с Белоруссией может повлечь серьезные последствия для Берлина.

«Сейчас, когда существует довольно напряженная ситуация между Западом и Россией (а одной из точек этого напряжения является, безусловно, сама Белоруссия), европейские политики должны проявлять максимальную сдержанность и прагматизм в своих словах и поступках, — убежден эксперт. — Однако теперь мы видим, что новое Правительство Германии не состоит из таких политиков — им явно не хватает опыта и ширины осознания того, что сейчас творится в мире».

Лукашенко в состоянии «сделать Европе больно» в случае ее конфронтации с ним
Фото из личного архива Юрия Кота /

Собеседник ФАН выразил надежду, что «политические аксакалы» самой ФРГ объяснят «этому молодому дарованию» Штеффену Хебештрайту, как правильно общаться с руководителем суверенного государства, от которого многое зависит на европейском континенте.

«Александр Лукашенко не раз демонстрировал свой вспыльчивый характер и свои возможности, — заметил Кот. — А в условиях суровой зимы, когда Германия зависит от поставок того же газа, трубопровод с которым идет через Республику Беларусь, ее президент может сделать очень больно Берлину. То же самое касается и ситуации с мигрантами — она вновь может резко обостриться. Так что зачем эскалировать ситуацию агрессивной болтовней и заводить ее в тот угол, из которого впоследствии будет крайне сложно выйти? Я думаю, серьезный человек такого позволить себе не может».

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что иностранных грантополучателей в Белоруссии «будут наказывать».

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Все новости / Политика / Политолог Кот озвучил последствия «агрессивной болтовни» германских политиков в адрес Лукашенко
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