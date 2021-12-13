Аналитики Bloomberg поставили под сомнение прогнозы по росту экономики в 2022 году

Нью-Йорк, 13 декабря. Многие эксперты считают, что глобальная экономика может значительно вырасти в следующем году, однако все может произойти иначе, пишет американское агентство Bloomberg.

Ожидания большинства специалистов относительно мирового экономического роста могут и не сбыться, допускают журналисты. Они полагают, что многие факторы могут начать развиваться по непредсказуемой траектории.

«Большинство прогнозистов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики. А что может пойти не так? Многое», — уверяют корреспонденты.

Особое внимание уделяется изданием рискам дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, а также развитию штамма «Омикрон». Авторы статьи пишут, что экономический рост в среднем может достичь 5,1%, но если омикрон-штамм будет более опасным, чем о нем думают, то глобальная экономика может прибавить только 4,2%.

Эксперты также допускают сохранения тенденции на подорожание природного газа. Помимо этого, они не исключают, что продолжит расти стоимость продовольствия, так как здесь роль сыграют различные природные катаклизмы. В Bloomberg считают, что китайская экономика вырастет на 5,7%, а ситуация в Тайване может стать отправной точкой для перехода на новый экономический этап, так как существуют угрозы крушения производства полупроводников на данной территории, что скажется сразу на нескольких отраслях и на многих государствах планеты.

Датский инвестиционный банк Saxo Bank дает прогноз по крупномасштабным кризисам, которые могут случиться в грядущем году. Аналитики пророчат усиление соперничества мировых держав в космосе, а также комплекс климатических проблем.