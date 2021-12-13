Business Insider признало зенитную установку ЗУ-23-2 самым интересным советским оружием

Вашингтон, 13 декабря. Советская спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 обладает впечатляющими характеристиками, которые делают ее по-настоящему «кошмарной машиной», заявил отставной американский спецназовец Стив Балестриери.

В статье для издания Business Insider «зеленый берет» признал зенитку ЗУ-23-2 самым интересным советским оружием. Спецназовца привела в восторг эта установка. Он заявил, что она является лучшим орудием, из которого ему довелось стрелять за всю карьеру. По его словам, за годы службы в элитном спецподразделении ВС США он опробовал многие виды оружия, но советская разработка произвела на него самое сильное впечатление.

«Установка проста и удобна в эксплуатации, а также наносит потрясающий удар, разрушительный для войск, зданий и легкобронированных транспортных средств», — рассказал Балестриери.

Стоит подчеркнуть, что ЗУ-23-2 была разработана в конце 1950-х годов для борьбы с низколетящими самолетами. При этом она хорошо себя показали при ведении огня по пехоте и легкобронированным целям. В 2016 году российскими специалистами был разработан проект модернизации этой зенитной установки, который получил название ЗУ-23/30 М1.

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