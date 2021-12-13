Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 20:21
20:17
Общество
Регулярное употребление гранатового сока способствует нормализации давления
20:16
Экономика
Правительство РФ расширит поддержку газомоторного транспорта
20:16
Экономика
Финансисты перечислили важные факторы давления на российский рубль
20:15
Политика
«Об интересах Германии речи не идет»: глава МИД ФРГ Анналена Бербок защищает позиции США
20:13
Армия
ВМС США перебросили поврежденную в Южно-Китайском море подлодку Connecticut в Сан-Диего
20:12
Общество
Интервалы движения поездов увеличены на красной ветке петербургского метро
20:11
Общество
Штрафы за некачественную уборку снега в Петербурге превысили 2 млн рублей
20:11
Происшествия
ФСБ обезвредила нарколабораторию во Владимирской области
20:11
Происшествия
Двух человек задержали после столкновения судов у берегов Швеции
20:10
Происшествия
Водитель получил травмы при обрушении фасада здания на его иномарку
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Business Insider признало зенитную установку ЗУ-23-2 самым интересным советским оружием

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 19:10
Армия
Business Insider признало зенитную установку ЗУ-23-2 самым интересным советским оружием
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 13 декабря. Советская спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 обладает впечатляющими характеристиками, которые делают ее по-настоящему «кошмарной машиной», заявил отставной американский спецназовец Стив Балестриери.

В статье для издания Business Insider «зеленый берет» признал зенитку ЗУ-23-2 самым интересным советским оружием. Спецназовца привела в восторг эта установка. Он заявил, что она является лучшим орудием, из которого ему довелось стрелять за всю карьеру. По его словам, за годы службы в элитном спецподразделении ВС США он опробовал многие виды оружия, но советская разработка произвела на него самое сильное впечатление.

«Установка проста и удобна в эксплуатации, а также наносит потрясающий удар, разрушительный для войск, зданий и легкобронированных транспортных средств», — рассказал Балестриери.

Стоит подчеркнуть, что ЗУ-23-2 была разработана в конце 1950-х годов для борьбы с низколетящими самолетами. При этом она хорошо себя показали при ведении огня по пехоте и легкобронированным целям. В 2016 году российскими специалистами был разработан проект модернизации этой зенитной установки, который получил название ЗУ-23/30 М1.

Ранее в США назвали пятерку самых лучших и смертоносных танков, которые были созданы в Советском Союзе и России. Первое место в списке занял легендарный Т-34.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Business Insider признало зенитную установку ЗУ-23-2 самым интересным советским оружием
ссср вооружение зенитка зеленый берет
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать