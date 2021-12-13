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Британский премьер Джонсон провел телефонные переговоры с Путиным

Политика
Британский премьер Джонсон провел телефонные переговоры с Путиным
gov.uk

Лондон, 13 декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства Reuters, глава британского правительства предупредил российского лидера, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой.

Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков рассказал, что поездки Путина за границу находятся на стадии подготовки. Так представитель Кремля прокомментировал вопрос, почему Индия стала второй поездкой российского президента за рубеж за все время пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

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Все новости / Политика / Британский премьер Джонсон провел телефонные переговоры с Путиным
путин великобритания джонсон
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