Организация "Женский голос" предложила приравнять незащищенный секс к изнасилованию

Москва, 13 декабря. Председатель межрегиональной общественной организации «Женский голос» Татьяна Сухарева заявила, что незащищенный секс необходимо приравнять к изнасилованию.

По мнению активистки, после каждого аборта необходимо проводить проверку МВД на предмет возбуждения уголовного дела по факту изнасилования. При этом следствие должно проходить не только по заявлению потерпевшей, но и по возможным признакам преступления, передает Общественная Служба Новостей.

«У меня есть предложение, как свести аборты практически до нуля. Примерно 70% нежелательных беременностей — это результат изнасилования. Отказ мужчины пользоваться презервативами — это тоже изнасилование», — заявила Сухарева.

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