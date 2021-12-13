Saxo Bank спрогнозировал стоимость нефти к Новому году

Москва, 13 декабря. Баррель нефти марки Brent будет стоить около 75 долларов к Новому году. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

По его словам, нефтяные котировки сохранятся на таком уровне до конца 2021 года. Вместе с тем остаются небольшие риски ее сокращения на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» и продажи топлива из стратегических резервов США.

При этом на первую половину 2022 года Хансен прогнозирует стоимость Brent в диапазоне от 70 до 85 долларов за баррель.

Заявления ряда государств о распечатывании резервов нефти не несут рисков для российского бюджета, сделал ранее заявление министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, ключевым инструментом регулирования спроса, предложения и цен на рынке нефти остаются договоренности ОПЕК+.