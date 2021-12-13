Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 21:51
21:37
Весь мир
Власти ЦАР открыли полицейский участок в городе Дамара
21:34
Весь мир
ВВС США наносили удары по гражданским в Сирии, игнорируя халатность разведчиков
21:30
Видео
Глава Нацсобрания ЦАР посетил фотовыставку «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда» в Москве
21:28
Шоу-бизнес
Анна Седокова хочет родить четвертого ребенка
21:24
Весь мир
Власти ЦАР займутся повышением качества работы местных строительных фирм
21:17
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила подписчиков новым пуховиком в стиле милитари
21:14
Общество
«Главный режиссер молодости»: Мария Зверева рассказала о будущем фестиваля умершего Соловьева
21:12
Весь мир
Конгресс Перу обвинил испанского депутата во вмешательстве во внутренние дела
21:12
Общество
«Из-за царапины отрубить руку»: речь Сокурова о Кавказе не нашла понимания в России
21:11
Общество
Публицист Тулин: Были ли в Европе нейтральные государства во время Второй мировой войны
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Народная милиция ЛНР обезвредила ударный беспилотник ВСУ
Новороссия
Народная милиция ЛНР обезвредила ударный беспилотник ВСУ
pixabay.com  /  Powie

Луганск, 13 декабря. Военнослужащие Народной милиции (НМ) ЛНР обезвредили беспилотный летательный объект, оснащенный взрывным устройством. Об этом рассказал представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. 

По его словам, БПЛА запустила 79-я бригада ВСУ, причем аппарат типа Mavic-2 был кустарно переделан под ударный и оснащен для сброса взрывного устройства. Предположительно, он планировался для удара по объектам инфраструктуры ЛНР, передает информационное агентство «Новороссия».

БПЛА был вовремя обнаружен, перехвачен и посажен в районе Славяносербска силами военнослужащих НМ ЛНР расчета станции подавления. С данными накопителя беспилотника работают специалисты.

Ранее ФАН рассказывал о падении беспилотника во дворе дома на окраине Донецка. Местные жители уверены, что его никто не сбивал, он упал сам.

Вернуться назад
Все новости / Новороссия / Народная милиция ЛНР обезвредила ударный беспилотник ВСУ
лнр беспилотник бпла филипоненко аппарат
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать