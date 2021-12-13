Народная милиция ЛНР обезвредила ударный беспилотник ВСУ

Луганск, 13 декабря. Военнослужащие Народной милиции (НМ) ЛНР обезвредили беспилотный летательный объект, оснащенный взрывным устройством. Об этом рассказал представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

По его словам, БПЛА запустила 79-я бригада ВСУ, причем аппарат типа Mavic-2 был кустарно переделан под ударный и оснащен для сброса взрывного устройства. Предположительно, он планировался для удара по объектам инфраструктуры ЛНР, передает информационное агентство «Новороссия».

БПЛА был вовремя обнаружен, перехвачен и посажен в районе Славяносербска силами военнослужащих НМ ЛНР расчета станции подавления. С данными накопителя беспилотника работают специалисты.

Ранее ФАН рассказывал о падении беспилотника во дворе дома на окраине Донецка. Местные жители уверены, что его никто не сбивал, он упал сам.