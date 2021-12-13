Пекин, 13 декабря. Возведение Крымского моста после воссоединения полуострова с Россией стало фатальным ударом по Украине, пишет китайское издание NetEase.

По словам авторов публикации, Москва довольно быстро смогла связать Крым с материковой частью страны при помощи внушительного моста. В статье говорится, что после строительства Крымского моста Украина потеряла половину своей береговой линии, что стало для нее сильным ударом, передает «ПолитРоссия».

Подчеркивается, что Россия, укрепив связь и обосновавшись в Крыму, получила контроль не только над Азовским морем и Керченским проливом. Под ее присмотром и защитой оказались все стратегически важные морские пути в Черноморском регионе. Сегодня российский полуостров является настоящей неприступной крепостью.

Ранее кабмин Украины одобрил санкции против 24 юридических и шести физических лиц из России, связанных со строительством Крымского моста. В Госдуме сравнили принятое украинскими политиками решение с аутотренингом, назвав ограничительные меры против россиян попыткой получить преференции от Запада, передает RT.