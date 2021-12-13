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Бизнесмен Вексельберг продал долю в одном из крупнейших аэропортовых холдингов РФ

Экономика
Бизнесмен Вексельберг продал долю в одном из крупнейших аэропортовых холдингов РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 декабря. Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, против которого с 2018 года действуют санкции США, перестал контролировать управляющую компанию (УК) одного из крупнейших аэропортовых холдингов России — «Аэропорты регионов», сообщает РБК.

Контроль над УК «Аэропорты регионов» перешел бывшему топ-менеджеру «Реновы» Владимиру Резеру. При этом сами аэропорты остаются в собственности у группы Вексельберга. Планов по их дальнейшей продаже в настоящее время нет, заявил представитель «Реновы».

Все 100% акций управляющей компании «Аэропорты регионов» начали принадлежать фирме «Ретранс» еще с лета 2020 года. Самим «Ретрансом» на 90% владеет бывший топ-менеджер «Реновы» Владимир Резер. Другие 10% находятся в собственности менеджмента УК «Аэропорты регионов».

В этом году миллиардер Виктор Вексельберг вошел в тройку рейтинга Forbes импакт-инвесторов России. На нужды благотворительности он вложил 2,53 млрд долларов.

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вексельберг ренова аэропорты регионов резер
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