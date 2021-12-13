ФСБ обезвредила нарколабораторию во Владимирской области

Владимир, 13 декабря. Управлением ФСБ России по Владимирской области раскрыта противоправная деятельность местного жителя. 35-летний мужчина входил в состав преступной группы, которая занималась производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере.

Силовики смогли выйти на след нарколаборатории в Кольчугинском районе, в которой было поставлено на поток производство синтетического наркотического средства, сообщают «Владимирские ведомости». Распространение наркотиков производилось на территориях Московской и Владимирской областей посредством тайниковых операций, сообщили представители ведомства.

Деятельность преступной группы пресечена в сентябре прошлого года, а в ноябре 2021 года суд вынес приговор ее члену из Владимирской области: пять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие в отношении других участников группы продолжится.

Ранее ФАН рассказывал о задержании в Санкт-Петербурге гражданина Узбекистана. Его подозревают в хранении и сбыте наркотиков.