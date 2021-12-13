Сервис «Яндекс» добавил в приложение возможность сохранять бонусные карты и QR-коды

Москва, 13 декабря. Компания «Яндекс» расширила функционал мобильного приложения. Пользователи получили возможность сохранять бонусные карты и QR-коды. Об этом сообщил глава платформы Дмитрий Тимко.

Пользователи смогут оцифровывать бонусные карты или QR-коды с помощью умной камеры. Носители будут храниться в приложении «Яндекс», их можно будет предъявить в магазинах. По словам главы приложения Дмитрия Тимко, разработка была логичным ходом для развития сервиса.

«Когда ввели QR-коды о вакцинации, мы первым делом добавили их в приложение. Сегодня в нем появились бонусные карты, которые тоже хочется иметь под рукой», — отметил Тимко.

Руководитель приложения также отметил, что сервис продолжит внедрять новые опции, которые станут полезными для пользователей в повседневной жизни. Так, открыть раздел с бонусными картами и QR-кодами можно будет не только вручную, но и с помощью голосового помощника. передает CSN-tv.ru.

На этом фоне аналитики агентства безопасности Cofense предупредили о мошеннической схеме с помощью QR-кодов. Интернет-мошенникам удается взламывать банковские аккаунты с помощью новой системы обмана пользователей.