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Ани Лорак удивила подписчиков новым пуховиком в стиле милитари
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила подписчиков новым пуховиком в стиле милитари
instagram.com  /  @anilorak

Москва, 13 декабря. Российская певица Ани Лорак очень женственно выглядит на сцене и любит наряжаться, пишет Teleprogramma.pro.

Не стал исключением и сегодняшний зимний день, но так как в обыденной жизни она предпочитает комфортную одежду, то ее выбор для прогулки был очевиден.

В этом сезоне очень модными являются меховые куртки-авиаторы. Они делаются из овчины и в зимнюю стужу способны спасти любого, даже самого мерзлявого человека. Ранее Лорак примерила именно такой вариант зимнего аутфита.

Теперь же для прогулки она выбрала другую модную вещь. Им стал пуховик-баллон из камуфляжной ткани. Вместе с ним в комплекте звездою была примерена вязаная шапочка Céline. Фотографию в перечисленных одеждах звезда разместила на своей странице в Instagram.

«Зима в этом году невероятно красивая. А в вашем городе уже выпал снег?» — подписала публикацию артистка.

Ранее о моде на военную тематику заговорили стилисты Эвелина Хромченко и Александр Рогов.

Стоит отметить, что милитари-стиль — это не сиюминутное веяние. Он давно существует и порой в разных ипостасях внедряется в коллекции дизайнеров.

В период с 2021 по 2022 год он снова декламирует уверенные и целеустремленные военные образы для женского гардероба в неограниченном количестве.

Вообще оттенок хаки можно назвать универсальным цветом. Он может быть как главным акцентом, так и нейтральным решением. Именно поэтому его можно сделать как изюминкой образа, так же и базовым цветом.

Разумеется, данный богатый оттенок хорошо сочетается и с другими цветами, что, конечно же, позволит создавать различные образы.

Ранее Ани Лорак сообщала, что сумела пережить измены мужа благодаря любви к себе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ани Лорак удивила подписчиков новым пуховиком в стиле милитари
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