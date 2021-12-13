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Журналист Марьянович: США понимают, что Китай представляет для страны самую большую угрозу

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 18:46
Политика
Журналист Марьянович: США понимают, что Китай представляет для страны самую большую угрозу
pixabay.com

Загреб, 13 декабря. Самую большую угрозу для США представляет Китай, а не Россия, поэтому Вашингтону не следует полностью разрушать отношения с Москвой, рассказал обозреватель хорватского издания Advance Дориан Марьянович.

По его словам, в случае конфронтации с китайской стороной американцам необходимо не максимальное расхождение с Российской Федерацией, а нейтральная сторона. Так журналист сделал неожиданное заявление о серьезной ошибке главы Белого дома Джо Байдена в отношении РФ.

«Просто удивительно, почему США не работают над этим более открыто», — отметил Марьянович.

Журналист Марьянович: США понимают, что Китай представляет для страны самую большую угрозу
wikipedia.org / Picrazy2 / CC BY-SA 4.0

Он подчеркнул, что экс-лидер США Дональд Трамп это хорошо понимал, поэтому предлагал урегулировать отношения с РФ и подготовиться к крупнейшему столкновению XXI века между Вашингтоном и Пекином. Марьянович добавил, что после женевского саммита с российским главой Владимиром Путиным Байден пришел к такому же выводу. Однако он столкнулся с огромным сопротивлением внутри страны, заявил журналист.

«Если пойдет слух, что Байден уступил Путину, новый американский президент столкнется с теми же проблемами», — заключил Марьянович.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе Москва передаст Вашингтону предложения по гарантиям безопасности. По его словам, Путин сообщал, что это будет сделано в течение недели, передала Национальная служба новостей.

Ранее Россия впервые за долгое время решила отойти от политики вежливой дипломатии и одним решением заставила США учиться гибкости. Американский политолог Дмитрий Саймс оценил успех новой тактики Москвы.

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