Дочерняя компания МТС купит разработчика системы распознавания лиц

Москва, 13 декабря. Компания Intema, являющаяся дочерней компанией МТС, договорилась о покупке разработчика системы распознавания лиц Visionlabs. Об этом говорится в сообщении МТС.

Сумма сделки составит около 7 млрд рублей. Однако ее итоговый размер будет определен по итогам выполнения целевых показателей компанией Visionlabs в течение трех лет. Visionlabs станет крупнейшей портфельной компанией группы Intema, созданной МТС как бренд, нацеленный на развитие рыночных продуктов с искусственным интеллектом и работу на международных рынков.

МТС уже получила все необходимые корпоративные одобрения для совершения сделки. В качестве финансового консультанта выступил BofASecurities, а юридическим консультантом стала фирма Herbert Smith Freehills.

Консолидированная выручка АФК «Система», в которую входит МТС, увеличилась в третьем квартале на 21,8% в годовом выражении. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 2,292 млрд рублей.