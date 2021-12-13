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МИД Германии призвал провести переговоры по Донбассу в «нормандском формате»

Политика
МИД Германии призвал провести переговоры по Донбассу в «нормандском формате»
wikipedia.org  /  DorisAntony/CC BY-SA 3.0

Берлин, 13 декабря. Предложение о «нормандском формате» переговоров по ситуации в Донбассе остается в силе. Об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Выступая на брифинге, дипломат отметил, что «нормандский формат» является действующим, он имеет поддержку международного сообщества.

«Наше предложение о продолжении переговоров в этом формате остается в силе, чтобы добиться снятия напряженности в ситуации», — высказался Бургер в ходе выступления перед журналистами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал референдум по Донбассу, проведение которого допустил лидер Украины Владимир Зеленский, внутренним делом страны. По словам представителя Кремля, интерес представляет возможная формулировка выносимого на него вопроса.

Днем ранее военные Украины разместили танки и минометы в городах и поселках Донбасса, сообщил представитель Народной милиции ДНР. По его словам, в настоящее время в подконтрольных Киеву населенных пунктах находятся девять единиц военной техники, передает НСН.

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