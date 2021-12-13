Менеджер Орбакайте запрещал снимать ее крупным планом на «Золотом граммофоне»

Москва, 13 декабря. Менеджер певицы Кристины Орбакайте запрещал снимать певицу крупным планом во время музыкальной премии «Золотой граммофон», которая проходила в Москве 10 декабря.

Заветные награды получили более 20 российских артистов. Кристина Орбакайте также была в списках лауреатов, но в отличие от остальных звезд шоу-бизнеса, рядом с 50-летней певицей постоянно рядом ходили ее менеджер и охранник. Об этом сообщило издание «Слово и Дело», корреспонденту которого удалось сделать фотографии певицы.

Менеджер Орбакайте во время ее общения с прессой заглядывал в телефоны и камеры журналистов, не позволяя сфотографировать ее слишком близко. Остается загадкой, чего так боялся представитель певицы, ведь ни для кого не новость, что Орбакайте делала операцию по изменению формы носа. Вероятно, исполнительница скрывает что-то еще от своей аудитории.

Ранее сообщалось, что старшая дочь главной Примадонны РСФСР Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте пришла на шоу «Две звезды. Отцы и дети» вместе со своей дочерью Клавой.