Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 18:50
18:48
Экономика
Бизнесмен Вексельберг продал долю в одном из крупнейших аэропортовых холдингов РФ
18:48
Технологии
Сервис «Яндекс» добавил в приложение возможность сохранять бонусные карты и QR-коды
18:46
Весь мир
В Уругвае установят первый криптовалютный банкомат
18:46
Политика
Журналист Марьянович: США понимают, что Китай представляет для страны самую большую угрозу
18:41
Экономика
Дочерняя компания МТС купит разработчика системы распознавания лиц
18:39
Происшествия
Сразу шесть автомобилей столкнулись на заснеженном Выборгском шоссе в Петербурге
18:38
Происшествия
Жительница Самары скончалась недалеко от стадиона, на котором двумя днями ранее умер болельщик
18:37
Происшествия
Петербуржцам угрожает повисшая над Кавалергардской улицей водосточная труба
18:37
Политика
МИД Германии призвал провести переговоры по Донбассу в «нормандском формате»
18:36
Шоу-бизнес
Менеджер Орбакайте запрещал снимать ее крупным планом на «Золотом граммофоне»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Менеджер Орбакайте запрещал снимать ее крупным планом на «Золотом граммофоне»

Шоу-бизнес
Менеджер Орбакайте запрещал снимать ее крупным планом на «Золотом граммофоне»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 13 декабря. Менеджер певицы Кристины Орбакайте запрещал снимать певицу крупным планом во время музыкальной премии «Золотой граммофон», которая проходила в Москве 10 декабря.

Заветные награды получили более 20 российских артистов. Кристина Орбакайте также была в списках лауреатов, но в отличие от остальных звезд шоу-бизнеса, рядом с 50-летней певицей постоянно рядом ходили ее менеджер и охранник. Об этом сообщило издание «Слово и Дело», корреспонденту которого удалось сделать фотографии певицы.

Менеджер Орбакайте во время ее общения с прессой заглядывал в телефоны и камеры журналистов, не позволяя сфотографировать ее слишком близко. Остается загадкой, чего так боялся представитель певицы, ведь ни для кого не новость, что Орбакайте делала операцию по изменению формы носа. Вероятно, исполнительница скрывает что-то еще от своей аудитории.

Ранее сообщалось, что старшая дочь главной Примадонны РСФСР Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте пришла на шоу «Две звезды. Отцы и дети» вместе со своей дочерью Клавой.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Менеджер Орбакайте запрещал снимать ее крупным планом на «Золотом граммофоне»
орбакайте премия золотой граммофон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать