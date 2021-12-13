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Болгарский парламент утвердил лидера партии «Продолжаем перемены» Петкова на пост премьера

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 18:36
Политика
Болгарский парламент утвердил лидера партии «Продолжаем перемены» Петкова на пост премьера
Prt Scr youtube.com  /  Career TV

София, 13 декабря. Болгарские парламентарии утвердили лидера партии «продолжаем перемены» Кирила Петкова на пост премьер-министра государства, сообщило местное ТВ.

Уточняется, что дебаты по выбору нового главы правительства страны продолжались около трех часов. В поддержку Петкова высказались 134 депутата, а против — 104.

«Жду новое правительство с нетерпением и надеждой», — подчеркнул президент Болгарии Румен Радев перед началом заседания парламента.

Ранее стало известно, что болгарский лидер поручил Петкову сформировать правительство государства. Партия «Продолжаем перемены» победила на досрочных парламентских выборах 14 декабря. Теперь на политсиле лежит ответственность за изменения в составе правительства.

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болгария парламент петков
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