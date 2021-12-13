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В Уругвае установят первый криптовалютный банкомат

Весь мир
В Уругвае установят первый криптовалютный банкомат
pixabay.com  /  Md Ashraful Islam

Пунта-дель-Эсте, 13 декабря. Правительство Уругвая планирует открыть первый криптовалютный банкомат в стране. Пилотный проект запустят в курортном городе Пунта-дель-Эсте.

Банкомат планируют открыть 1 января. По словам директора и основателя компании, которая предоставляет услуги inBierto, Адольфо Варела, у пользователя должен быть электронный кошелек с возможностью транзакций с помощью QR-кода. В таком случае он сможет обменять криптовалюту на другую или на наличные.

«Мы предполагаем, что внедрение криптовалют будет расти все больше и больше. Сегодня мы находимся на том же уровне, что и при внедрении интернета в 2000 году, когда им пользовались всего 0,5% населения планеты. Разница в том, что тогда наличие интернета зависело от воли государств или компаний, которые могли развивать сети», — сказал Варела.

Согласно официальным данным, в Уругвае насчитывается примерно 30–40 тыс. владельцев криптовалюты. В Пунта-дель-Эсте будет проведено пилотное тестирование, и, если все пройдет успешно, ожидается, что оно будет распространено и на другие населенные пункты. В стране нет официального регулирования криптовалют, Центральный банк Уругвая заявил в октябре, что виртуальные активы не являются «законным платежным средством».

Большинство криптовалютных банкоматов в настоящее время расположены в Северной Америке. Так, в США их насчитывается более двух тысяч и порядка 700 в Канаде, в Австрии — 262, Великобритании — 290, Испании — 80. Постепенно они начинают появляться и в странах Латинской Америки, таких как Бразилия и Венесуэла. Одним из самых прогрессивных государств стал Сальвадор, где в начале сентября объявили биткоин официальным платежным средством. Власти активно покупают криптовалюту и даже осуществили ее добычу с использованием энергии вулканов.

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уругвай криптовалюта латинская америка
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