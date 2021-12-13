Вика Цыганова заявила, что заставила шоу «Суперстар! Возвращение» трещать по швам

Москва, 13 декабря. Певица Вика Цыганова высказалась о своем уходе их музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Шансонье убеждена, что телепроект дал трещину во время ее участия.

Новый эпизод шоу «Суперстар! Возвращение» стал финальным для певицы Вики Цыгановой. Артистка выехала на сцену верхом на лошади и исполнила песню «Есаул» Олега Газманова. Судьи холодно восприняли выступление звезды. Так, музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал певице чаще экспериментировать с амплуа.

После выступления Цыганова навсегда оставила телепроект. Артистка эмоционально высказалась о своем уходе в беседе с изданием «Народные Новости».

«Шоу треснуло по швам. Когда ледокол в виде Вики Цыгановой врезался в это шоу, стало все трещать по швам. Я пришла туда спеть песню «Золотые купола». Я въехала в это шоу и очень красиво вовремя выехала. Я показала себя в разных образах и счастливо ушла. Считаю, что ушла я полным победителем с этого шоу», — заявила певица.

При этом Цыганова призналась, что проронила слезы в гримерке после выступления. Однако она поняла, что сделала все необходимое и утвердилась в своем решении оставить телепроект.

Стоит отметить, Сергей Соседов регулярно жестко относится к артистам в шоу «Суперстар». Так, критик не оценил выступление Виктора Салтыкова. Однако Лариса Долина осадила журналиста в ответ на его попытку спародировать певца.