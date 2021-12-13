«Почта России» просит кабмин просубсидировать запуск беспилотных грузовиков

Москва, 13 декабря. Компания «Почта России» запросила субсидии в размере 1,336 млрд рублей на запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Начало беспилотных перевозок по М-11 ожидается в 2024 году. Предполагается, что проект выйдет на окупаемость в 2035 году. Для компенсации убытков на время переходного периода потребуется не менее 1,336 млрд рублей, которые компания и запросила у государства.

Однако, как отметил представитель «Почты России», нельзя однозначно сказать, что субсидии для компании. По его словам, в первую очередь это поддержка производителей и разработчиков, а также инфраструктуры для беспилотников.

Как ранее сообщал ФАН, «Почти России» планирует начать доставку посылок на Ямал с помощью беспилотных летательных аппаратов. Аппарат SH-350 уже выполнил первую доставку. Видео имеется в распоряжении ФАН.