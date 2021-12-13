Новый глава минфина Турции заявил об улучшении экономики из-за падения лиры

Анкара, 13 декабря. Ситуация в экономике Турецкой Республики «скоро улучшится». Об этом заявил недавно назначенный министр финансов Нуреддин Небати. Таким образом, чиновник прокомментировал очередное резкое падение курса национальной валюты на 7% всего за несколько минут.

«Экономика восстановится очень быстро, если вы нам доверяете. Доверие — это главное. Об этом я говорил на встрече с банкирами. Мы не будем повышать процентные ставки», — заявил глава турецкого минфина.

Сегодня местная валюта обновила антирекорд и стала торговаться на уровне почти 15 единиц за доллар.

Turkish lira plummets to new low, dragging cenbank to the rescue https://t.co/lMRgRbXi5o pic.twitter.com/GsEAiPP2cS — Reuters (@Reuters) December 13, 2021

В ситуацию был вынужден вмешаться Центральный банк, который объявил о своей четвертой за две недели интервенции денежной массы, начав распродажу долларовых накоплений. После этого лира откатилась с 14,5 до 13,79.

Сложившийся паритет является крайне рисковым для Турции, чья экономика зависит от импорта. Падение курса местных денег подстегивает инфляцию.

«В ответ на рыночные потрясения, которые перевернули экономическую жизнь турок, Эрдоган решил провести в Стамбуле переговоры с управляющим ЦБ Сахапом Кавчиоглу, а также главой минфина и руководством государственных банков», — говорят источники в кабинете министров Анкары.

Что говорит глава минфина

В своем интервью Нуреддин Небати встал на защиту гипотезы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который уверен, что снижение ключевой процентной ставки приведет и к снижению инфляции.

Турецкий лидер неоднократно выступал с подобными заявлениями, отдавая приоритет экономическому росту, кредитованию, производству и экспорту. Однако позиция Эрдогана регулярно подвергается критике со стороны экономистов и оппозиционных политиков, и теперь Небати попытался защитить курс президента.

«Нет вмешательства извне. Есть внутренние манипулятивные и спекулятивные операции и Центральный банк действует против них», — говорит глава минфина Турции.

Журналисты спросили политика, что будет в случае, если экономическая модель правительства провалится, тот пояснил, что «ему будет грустно».

«Мы все несем общую ответственность. Если выиграем — мы выиграем вместе. Если проиграем — тоже проиграем вместе», — сказал Небати.

Крах лиры

Падение лиры происходит уже несколько недель, оно снизило уровень доходов жителей Турции и спровоцировало увеличение бедности. В ноябре уровень инфляции увеличился до 21,3% годовых и цены на все товары продолжают расти. В городах уже появились очереди за дешевым хлебом.

Чтобы урегулировать ситуацию, Центральный банк снизил свою учетную ставку на 400 базисных пунктов по сравнению с сентябрем. Это вызвало обеспокоенность инвесторов и перевернуло бюджеты и планы будущих расходов местных жителей.

На падение турецкой экономики уже отреагировало рейтинговое агентство S&P, которое изменило свой прогноз на «негативный» из-за неопределенного направления политики на фоне роста внешних рисков.

Чем все закончится, пока прогнозировать достаточно сложно. Экономисты ожидают окончания экстренного совещания Эрдогана. Судя по тому, что говорит глава турецкого минфина, власти не будут менять нынешнее направление экономической политики. А это уже привело к падению курса лиры, увеличению инфляции и нынешним валютным интервенциям Центрального банка.