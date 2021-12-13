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Двое детей погибли от отравления неизвестным веществом в частном доме под Саратовом

Происшествия
Двое детей погибли от отравления неизвестным веществом в частном доме под Саратовом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Саратов, 13 декабря. Дети погибли от отравления токсическим веществом в частном жилом доме Саратовской области. Инцидент произошел ранним утром в селе Александровка, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Предварительный диагноз: токсическое действие неуточненного характера», — отметили в ведомстве.

По словам родственников, у детей резко ухудшилось самочувствие — сначала появилась тошнота, а после рвота. Они незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие на место случившегося медики констатировали смерть двух малышей.

Правоохранители выяснили, что всего в доме проживают шесть человек, не считая матери погибших. Представители газовой службы и следователи выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Не так давно в Новосибирской области 11-летний мальчик скончался от отравления парами газа. Его тело обнаружили недалеко от собственной школы.

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