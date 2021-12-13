Иран ввел ответные санкции против физических и юридических лиц США

Тегеран, 13 ноября. Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил, что власти Исламской Республики внесли в санкционный список более 20 граждан и компаний США.

Освещая тему наложенных Вашингтоном на Тегеран ограничений, он отметил, что запреты в области энергетики и финансов Соединенных Штатов в течение последних двух лет вводили против Ирана по любому поводу, а когда причин для этого было недостаточно, переключались на частные лица и компании. В основном такие санкции касались запрета на въезд в Соединенные Штаты или замораживания активов обвиняемых лиц в этой стране. Притом, что почти 100% попадающих под ограничения никогда не намеревались попасть в Америку и не имели там сбережений, подобные шаги в их отношении, скорее, носили символический характер.

ایران ۲۰ تن از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکا را تحریم کردhttps://t.co/MJj15PWVzm — روزنامه هفت صبح (@7sobh) December 13, 2021

«Режим США не уполномочен налагать санкции на другие страны, прикрываясь знаменем защитника прав человека…. На тех же основаниях Иран включил в черный список ряд физических и юридических лиц Соединенных Штатов, замешанных в нарушении человеческих свобод», — заявил Абади.

Он отметил, что может возникнуть вопрос: не будет ли в таком случае Исламская Республика лучше США, которых она бойкотирует? Однако, подчеркнул Абади, Тегеран не станет молчать, видя подобные нарушения законодательства со стороны Вашингтона. Хотя Иран и не обладает таким финансовым потенциалом, чтобы повлиять на руководство Соединенных Штатов, он «может выполнить свою работу и объявить имена американцев, которые также нарушили права человека».

Iran's preparing retaliatory sanctions against several US individuals and entities for "serious human rights violations".



This comes days after the US blacklisted eight individuals and four entities in Iran for human rights abuses.https://t.co/iQnnpILD6N — Kian Sharifi (@KianSharifi) December 9, 2021

Несколькими днями ранее в ответ на очередной пакет антииранских санкций Казем Гариб Абади назвал это «продолжением неудачной политики США по оказанию давления на народ Исламской Республики для достижения своих политических целей».

«Каким образом режим, который, по словам экспертов и специальных докладчиков ООН, введением односторонних и незаконных запретов ставит под угрозу основные права иранских граждан и запрещает доступ пациентов к лекарствам и медицинскому оборудованию, позволяет себе претендовать на защиту свободы и прав человека в Исламской Республике?! Это совершенно неприемлемо и больше похоже на горькую иронию», — сказал дипломат.

Он указал также на множественные нарушения, которые совершали американские власти и полиция в отношении цветного населения, назвав их систематическими проявлениями расизма. Также Абади напомнил и о неподобающих условиях содержания заключенных в тюрьмах США, которые сталкиваются с унижениями, пытками и побоями.

Tough talks are ahead for Iran nuclear deal, says political analyst https://t.co/KgX9thHqvi — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) December 13, 2021

Санкции, введенные Вашингтоном на прошлой неделе, были обращены против ряда иранских подразделений специального назначения. Их обвинили в применении неоправданного насилия в отношении мирных демонстрантов, оспаривавших итоги президентских выборов в Исламской Республике в 2009 году. Также ограничения затронули две организации и двух граждан, якобы причастных к нарушениям прав человека в ближневосточной стране.

Ряд аналитиков не исключает, что этот шаг был предпринят в ответ на смену риторики иранской делегации на переговорах по ядерной сделке. После возобновления диалога группа от нового правительства выступила с предложениями, кардинально отличавшимися от ранее достигнутых соглашений, что вызвало резкий протест со стороны стран Запада. Тем не менее подобный «символический» шаг вряд ли способен изменить ситуацию на переговорах в пользу США.